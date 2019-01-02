Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TRT Spor'a Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mahmutyazıcıoğlu, "Burak Yılmaz ile şu ana kadar bir anlaşma yok. Trabzonspor ile el sıkışmadan Burak Yılmaz ile görüşmeyiz. Biz 4,5 milyon euro'ya değil Burak Yılmaz'ı Messi'yi bile alamayız." ifadelerini kullandı.

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02 Ocak 2019, Çarşamba
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