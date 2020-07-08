Beşiktaş'tan Bernard Mensah atağı! Resmi görüşme...
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı kulübün Başkanı, Kayserispor Başkanı ile transfere ilişkin konuştu. İşte detaylar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.