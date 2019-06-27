Beşiktaş'tan altyapı hamlesi | Video haber
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı toplantıda gelecek sezon itibariyle altyapıya daha fazla ağırlık verme kararı aldı.
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