Beşiktaş'taki olumlu değişim istatistiklere yansıdı
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelişiyle beraber savunma ve hücumda farklı bir kimliğe büründü. Siyah-beyazlılardaki değişim istatistiklere de yansıdı.
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