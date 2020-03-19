Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması başladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp yeni sezonun kadro yapılanmasını şimdiden oluşturmasını istedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- TFF'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye uyarı! "Başkan kim?"
- Spor yazarları Alanyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Sergen Yalçın Beşiktaş'tan o ismi istedi! "Verin parlatayım"
- İşte sosyal medyada Loris Karius tepkileri!
- Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Görüşme gerçekleşiyor! İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü
- Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.