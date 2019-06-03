Beşiktaş'ta yeni dönem
Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Abdullah Avcı, altyapı ve transferde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.
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