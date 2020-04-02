Beşiktaş'ta yabancılar indirimi istemedi
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş yönetimi, yabancı oyuncularından maaş indirimi istedi ancak futbolculardan gelen ilk yanıt olumsuz oldu. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- Kupadaki kabusun ardından Sergen Yalçın bombası! 36 milyon detayı...
- Sosyal medya yıkıldı! ''Pancu Karius'tan daha iyi kaleci''
- İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
- TFF'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye uyarı! "Başkan kim?"
- Sergen Yalçın'ın Alanyaspor planı hazır! Caner Erkin...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.