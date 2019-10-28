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Beşiktaş'ta 'Umut'lar yeşerdi

Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Umut Nayir kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray 13 puanda kaldı.

1'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

9'uncu dakikada rakip ceza sahasında Lemina'ya yaptığı baskı sonrasında topu kapan Lens'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topun sahibi oldu.

26'ncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Feghouli'nin ortasında altıpasın hemen dışında topla buluşan Andone'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31'inci dakikada rakip alanda topla hareketlenen Feghouli'nin uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Caner'in pasıyla savunma arkasına sarkan Diaby'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

48'inci dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Lens ortasını yaptı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Umut Nayir'in yatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68'inci dakikada Ljajic'in topuk pasıyla topla buluşan Umut Nayir'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

69'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Caner'in ortasında ön direkteki Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

81'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Babel ortaladı. Arka direkteki Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.

90'ıncı dakikada Mariao'nun attığı uzun topta ceza sahası içindeki Necip Uysal'ın ters kafa vuruşunda köşeye giden topa kaleci Karius son anda sahip oldu.

Mücadele 1-0'lık skorla sona erdi.

CANER ERKİN VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Galatasaray'da ise Marcao cezalı duruma düştü. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada bir pozisyonun ardından hakem itirazlarda bulunan ve sarı kart gören Caner Erkin ile rakibine müdahalesiyle sarı kart gören Marcao, takımlarının bir sonraki maçlarında sahada yer alamayacaklar.

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28 Ekim 2019 , Pazartesi
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