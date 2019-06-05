Beşiktaş'ta stoper arayışı
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Beşiktaş'ta stoper arayışı

Stoper arayışındaki Beşiktaş, Borussia Dortmund'da forma giyen Ömer Toprak'la ilgileniyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla transfer çalışmaları hız kazandı.

Birçok pozisyon için alternatifli bir liste üzerinden temaslarını sürdüren siyah beyazlılar, düşük maliyetli isimlerin üzerinde duruyor.

Beşiktaş'ta savunma hattı için Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak düşünülüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Ömer Toprak'ın transferine onay verdiği belitiliyor.

Siyah beyazlı ekibin önümüzdeki günlerde 29 yaşındaki futbolcu için Dortmund'un kapısını çalması bekleniyor. Yönetim, Ömer Toprak için satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık teklifi yapmayı planlıyor.

Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper geçtiğimiz sezon Bundeslıga'da sadece 1'i ilk 11 toplam 9 karşılaşmaya çıktı.

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05 Haziran 2019 , Çarşamba
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