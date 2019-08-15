Beşiktaş'ta sol kanat arayışları
Sol kanada takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Southampton'ın Norveçli futbolcusu Mohamed Elyounoussi'yi gündemine aldı.
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