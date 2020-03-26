Beşiktaş'ta sıkıntı yok!
Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyette COVID-19 testleri negatif çıktı. Takımdaki hiç kimsede hastalık belirtisi olmamasına rağmen tüm herkes Koronavirüs testine girdi. Beklenen iyi sonuçlar gelirken yüzler de güldü.
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