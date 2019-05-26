Beşiktaş'ta sezonun en'leri
Süper Lig'in son haftasında ?Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta performanslarıyla öne çıkan isimler dikkat çekti. İşte sezonu 3. sırada tamamlayan siyah beyazlı takımın enleri...
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