Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fark yarattı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, kısa sürede puan ve hücum istatistiklerinde Abdullah Avcı dönemini geride bıraktı.
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