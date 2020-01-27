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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor!

Son olarak Abdullah Avcı ile çalışan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor... Siyah beyazlılar, kulübün sembol isimlerinden Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor! Resmi imzalar kısa süre içerisinde atılacak.

Mandev'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olacak. Sergen Yalçın'ın Vodafone Park'a gelerek Ahmet Nur Çebi ile görüşüp resmi imza atmasını bekliyoruz. Yalçın, haftaya oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıkacak."

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27 Ocak 2020 , Pazartesi
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