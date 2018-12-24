Beşiktaş'ta sağ beke Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz
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Beşiktaş'ta sağ beke Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz

Devre arasında Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek almak isteyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz ile ilgileniyor....

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24 Aralık 2018, Pazartesi
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