Beşiktaş'ta sağ beke Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz
Devre arasında Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek almak isteyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin kaptanı Ahmet Oğuz ile ilgileniyor....
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu!
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nostalji formaları çok beğenildi!
- Beşiktaş'ta rota Ferreyra
- Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!
- Beşiktaş'ta skandal parti
- Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan Toköz Galatasaray'ın kapısından dönmüş!
- Beşiktaş'ta flaş Babel gelişmesi!
- Üç büyüklerin yıldızları ve eşleri