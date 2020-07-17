Beşiktaş'ta Ruiz'in ayrılığı derbi öncesi sorun oldu
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek Beşiktaş, Victor Ruiz'in tek taraflı sözleşmesini feshetmesiyle şoke olmuştu. Siyah beyazlılar, yaşanan bu gelişmenin ardından stoper konusunda büyük sorun yaşıyor.
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