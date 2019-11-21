Beşiktaş'ta rota Emre Kılınç
Beşiktaş yönetimi devre arasında kadrosunu güçlendirmek için temaslara başladı. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç'ı gündemine aldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin gösterdiği performansla milli takıma seçilen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceği belirtildi.
İki sezondur bir türlü bekleneni veremeyen Jeremain Lens ile ara transfer döneminde elden çıkarmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, bu boşluğu Emre Kılınç ile doldurmak istiyor.
Beşiktaş, sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için 1,5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında.
Emre Kılınç bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.
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