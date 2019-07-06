Beşiktaş'ta rota Almanya
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby için harekete geçmeye hazırlanıyor.
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