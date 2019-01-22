Beşiktaş'ta Quaresma yol ayrımında
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesine dönmek istediğini yönetime bildirdi. Quaresma'nın durumu bu hafta yapılacak görüşmenin ardından netleşecek.
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