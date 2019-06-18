Beşiktaş'ta Quaresma yalanlaması | Video
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında kullandığı iddia edilen ifadeler üzerine siyah beyazlı yönetime rest çekti. Ancak Beşiktaş yönetimi Quaresma'nın açıklaması sonrası haberi yalanladı.
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