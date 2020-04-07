Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi
Beşiktaş Yönetimi, sürdürülebilir ekonomik yapı hedefi doğrultusunda altyapısında yetişen futbolculara yönelmeyi planlıyor. Böylece takımın maaş yükü de önemli ölçüde azalacak.
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