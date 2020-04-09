Beşiktaş'ta orta sahaya Martin Hasek
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sparta Prag'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
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