Beşiktaş'ta öncelik kanat transferi | Video
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Everton'da forma giyen Ademola Lookman'ı gündemine aldı. İtalyan basını da siyah beyazlıların bonservisi Augsburg'ta bulunan Brezilyalı Caiuby ile ilgilendiğini yazdı.
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