Beşiktaş'ta öncelik futbolcu satışı
Beşiktaş yönetimi ara transfer döneminde önceliği futbolcu satışına verdi. Boyd, Lens, Vida ve Ljajic için teklif bekleniyor.
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