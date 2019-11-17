Beşiktaş'ta ocak planı!

Beşiktaş, devre arasında bir golcü almayı planlıyor.

Diğer mevkilere, mali zorunluluklar nedeniyle transfer yapmayı düşünmeyen siyah - beyazlı kulüp, teklif almaları halinde bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.

Forvet dışındaki bölgelere ancak oyuncu satılması halinde transfer yapabileceklerini Abdullah Avcı'ya ileten yönetimin, devre arasında maaş sınırını aşağı çekmeyi düşünüyor.

Yüksek ücretli oyuncularla masaya oturarak indirim isteyecek olan Beşiktaş idarecilileri, feda dönemindeki mali politikasını yeniden devreye sokacak. Fazla transfer yaparak ödemeleri aksatmak istemeyen yönetim, bu durumu futbolcularla da paylaşacak.

Fedakarlık yapmaları durumunda ödeme takviminde istikrar yakalanacağını ve kaldırılan prim sisteminde de iyileştirme olacağını takıma aktaracak olan Beşiktaşlı yetkililer, oyunculara "transferlere harcayacağımız parayı sizin maaşlarınızı ödemekte değerlendireceğiz. Sizler de bizim için fedakarlık yapın" mesajını verecek.