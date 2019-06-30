Beşiktaş'ta Narsingh imzaya kaldı | Video haber
Beşiktaş'ta Narsingh iddiası. Hollandalı yıldızla görüşmeler olumlu sonuçlandı.
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