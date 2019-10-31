Beşiktaş'ta mali inceleme
Sezona kötü başlayan Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle rahat bir nefes alırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi kulübün ekonomik sorunlarına odaklandı. Kısa bir süre önce göreve başlayan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu ekonomik tabloyu tüm detaylarıyla yeni yıla kadar ortaya koymak ve yol haritası çizmek için harekete geçti.
Yönetim kurulu, bu kapsamda hesapların incelemesini maliyecilere yaptıracak. Bağımsız olarak 5 mali müşavirin denetleyeceği mali tablolar, camiayla şeffaflık güvencesiyle ve tüm detaylarıyla paylaşılacak.
Bu arada futbolcular, teknik heyet ve personelin temmuz ayından bu yana biriken alacaklarına karşılık kendi içinde çözüm bularak 105 milyon tl'lik ödeme yapan Beşiktaş yönetimi, yakın vadedeki borçları da bankaya gitmeden halletmenin yollarını arıyor.
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