Beşiktaş'ta Loris Karius sıkıntısı
Beşiktaş'ta kaleci sıkıntısı devam ediyor. Loris Karius'un performansından memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı öncesinde düşünceli.
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