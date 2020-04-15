Beşiktaş'ta karar çıktı! Ayrılmak isteyenlere...
Beşiktaş'ta transfer için son karar çıktı! Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle ligde verilen arada büyük maddi zarar uğrayan siyah beyazlılar, oyuncularından indirim talebinde bulunacak. Öte yandan bu talebi kabul etmeyen isimlere de ayrılık için kolaylık sağlanacak.
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