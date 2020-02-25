Beşiktaş'ta kaleci planı hazır
Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırmayı hazırlayan Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda planı hazır. Volkan Babacan ile ön protokol imzalayan siyah-beyazlılar, sezon bitiminde Medipol Başakşehir ile masaya oturacak.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Yılın transferi Beşiktaş'tan! İtalyan forvet geliyor
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''
- Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır
- Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! "Beşiktaş taraftarı tarihe geçti"
- İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! Hollanda'ya çıkarma
- Sözleşmesindeki o maddeler ortaya çıktı! Burak Yılmaz...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.