Beşiktaş'ta herkes forvet
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasını Malatyaspor galibiyeti ile geçen Beşiktaş'ta 16 farklı isim skora katkı yaptı.
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