Beşiktaş'ta hedef Ömer Ali Şahiner
Beşiktaş Eski Yöneticisi Erol Kaynar, A Spor Ana Haber'de önemli bir transfer gelişmesi aktardı. Kaynar, siyah-beyazlıların Atiker Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner için devrede olduğunu söyledi. Kartal'ın en formda yıldızı Ryan Babel için Çin'den ciddi teklifler geldiğini belirten Kaynar, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Arda Turan'ın değerlendirmeye alınacağını belirtti.
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