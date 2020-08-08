Beşiktaş'ta hedef Francisco Montero
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, savunmanın göbeğine getireceği ismi buldu. İspanyol medyası konu ile ilgili yazdığı haberde, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 21'lik savunmacının Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını duyurdu.
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