Beşiktaş'ta hedef Charles Kabore | Video haber
Beşiktaş, ön libero transferi için rotasını yeniden Charles Kabore'ye çevirdi...
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