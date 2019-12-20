Beşiktaş'ta Hasic formülü

Beşiktaş, Ajdin Hasiç ile profesyonel sözleşme imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor...

Sezon başında Dinamo Zagreb genç takımından büyük umutlarla transfer edilen yetenekli oyuncu yaklaşık 6 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

Beşiktaş yönetimi, Hasic'le daha önce yapılan sözleşmedeki 2 milyon Euro'luk imza parası maddesini tamamen kaldırmaya çalışıyor. Bunun ardından 10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Bosna Hersekli futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalanması hedefleniyor. Genç futbolcunun da buna sıcak baktığı öğrenildi.

Profesyonel sözleşme imzalanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlardaki performansıyla beğenisini kazanan Ajdin Hasic'in yarım sezonluğuna başka bir takıma kiralanmasını istediği belirtildi.

Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncuyla 4 veya 5 yıllık profesyonel sözleşme yapılması bekleniyor...