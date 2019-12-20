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Beşiktaş'ta Hasic formülü

Beşiktaş, profesyonel sözleşme imzalamak istediği Ajdin Hasic'e eski yönetimin verdiği imza parası garantisini kaldırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz ekim ayında 18 yaşına giren Bosna Hersekli oyuncu ile uluslararası profesyonel sözleşme yapma hakkı kazanmıştı. Ancak eski yönetimin Hasic'e 2 milyon Euro imza parası ödeme garantisi vermesi ve bunu resmiyete de dökmesi, tüm planları alt üst etti.

Beşiktaş, Ajdin Hasiç ile profesyonel sözleşme imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor...

Sezon başında Dinamo Zagreb genç takımından büyük umutlarla transfer edilen yetenekli oyuncu yaklaşık 6 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor.

Beşiktaş yönetimi, Hasic'le daha önce yapılan sözleşmedeki 2 milyon Euro'luk imza parası maddesini tamamen kaldırmaya çalışıyor. Bunun ardından 10 numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen Bosna Hersekli futbolcuyla uzun süreli bir sözleşme imzalanması hedefleniyor. Genç futbolcunun da buna sıcak baktığı öğrenildi.

Profesyonel sözleşme imzalanması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanlardaki performansıyla beğenisini kazanan Ajdin Hasic'in yarım sezonluğuna başka bir takıma kiralanmasını istediği belirtildi.

Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncuyla 4 veya 5 yıllık profesyonel sözleşme yapılması bekleniyor...

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20 Aralık 2019 , Cuma
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