Beşiktaş'ta gündem maaş indirimi
Beşiktaş Yönetimi, yabancı oyuncuların ardından yerli oyuncularla da maaş indirimi konusunu görüşmeye hazırlanıyor.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sergen Yalçın'ın Alanyaspor planı hazır! Caner Erkin...
- Beşiktaş - Trabzonspor | Muhtemel 11'ler
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- UEFA korkutan gerçeği açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray...
- Beşiktaş taraftarı çıldırdı! ''İsmi bile heyecan veriyor''
- Fenerbahçe'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin hamlesi!
- Sergen Yalçın için bunu da yapacaklar! Beşiktaş'ta...
- Loris Karius Beşiktaş için gemileri yaktı! Jurgen Klopp...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.