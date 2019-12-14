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Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi

Beşiktaş gözünü lige çevirdi... UEFA ?Avrupa Ligi'nde Wolverhampton maçıyla grup maçlarını tamamlayan siyah-beyazlılar, K Grubu'nu sonuncu bitirdi ve Avrupa defterini kapattı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kötü performansa rağmen ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Ligde ikinci sıraya kadar yükselen Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu seriyi sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ın kısa vadedeki hedefi ilk yarıyı lider bitirmek. Siyah-beyazlı takım böylece bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki kötü performansı unutturmak istiyor.

Beşiktaş bu hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ettikten sonra Fenerbahçe deplasmanına gidecek... Siyah-beyazlı ekip ilk yarının son maçında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Beşiktaş ligde oynadığı son 6 maçta sırasıyla Galatasaray, Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmişti...

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14 Aralık 2019 , Cumartesi
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