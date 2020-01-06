Beşiktaş'ta forvet arayışları
Beşiktaş forvet transferi için görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar Torino'da forma giyen Simone Zaza ve Fiorentına'da oynayan Pedro için bir dizi temasta bulundu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer komitesi önceliği Zaza'ya verdi.
Yaz transfer döneminde Valencia'dan 12 milyon Euro'ya transfer edilen Zaza'nın, Torino teknik heyeti tarafından sezonun ikinci yarısında kadroda düşünülmediği belirtildi. Beşiktaş 28 yaşındaki İtalyan forveti sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Siyah beyazlılar, Zaza'nın transferinde sorun yaşanması durumunda Fİorentına'da forma giyen Pedro'ya yönelecek.
Fiorentina, 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun form tutması ve gelişmesi açısından bir başka kulübe gitmesine sıcak bakıyor. Eylül 2019'da 11 milyon Euro karşılığında Fluminense'den transfer edilen Pedro, Fiorentina'da bu sezon 4 maçta 63 dakika süre alırken skora katkı yapamadı.
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