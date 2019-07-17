Beşiktaş'ta forma sponsorluğu yenilendi
Beşiktaş Kulübü, Vodafone ile forma sponsorluk anlaşmasını iki yıl daha uzattı. Başkan Fikret Orman, biraz daha daralmak durumunda olduklarını belirterek radikal kararlar alacaklarını ifade etti.
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