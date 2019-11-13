Beşiktaş'ta flaş Oğuzhan gelişmesi!
Sabah Sporu'nda, Çiğdem Ceylan'ın konuğu Nevzat Dindar oldu. Dindar, Beşiktaş'tan devre arası gönderilmesi gündeme gelen Oğuzhan Özyakup ile ilgili yorumlarda bulundu.
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