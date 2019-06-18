Beşiktaş'ta finansal kriz | Video
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın ardından Domagoj Vida ve Muhayer Oktay'ın da alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği ortaya çıktı.
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