Beşiktaş'ta corona virüsü test sonuçları belli oldu
Beşiktaş'ta corona virüsü testine giren teknik ekip ve futbolcuların test sonuçları negatif çıktı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Avcı'nın önünde 4 isim! Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye avukat yanıtı: Cinayet mi var?
- Beşiktaş'a transferde sürpriz golcü! Anlaşma sağlandı
- Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap!
- Boateng sosyal medyayı salladı ''Kusursuz bir elmas gibi''
- Başakşehir - Beşiktaş maçında Demba Ba attığı gole sevinmedi
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Galatasaraylı futbolcuya talip çıktı! Transfer ve Beşiktaş...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.