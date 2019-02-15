Beşiktaş'ta bonus devri bitiyor
Beşiktaş yönetimi, yeni transferler ve sözleşmesi uzatılacak isimlerle net ücret üzerinden anlaşma yapacak. siyah beyazlılılar böylece 10 milyon euro'yu bulan bonus ödemelerinden kurtulmuş olacak..
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