Beşiktaş'ta bonus devri bitiyor
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Beşiktaş'ta bonus devri bitiyor

Beşiktaş yönetimi, yeni transferler ve sözleşmesi uzatılacak isimlerle net ücret üzerinden anlaşma yapacak. siyah beyazlılılar böylece 10 milyon euro'yu bulan bonus ödemelerinden kurtulmuş olacak..

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15 Şubat 2019, Cuma
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