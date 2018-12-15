Beşiktaş'ta Babel ile de yollar ayrılacak
Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı. Hakan Gündoğar, Pepe ile yolların ayrıldığını belirtti ve sıradaki ismin Babel olacağını söyledi.
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