Beşiktaş'ta Babel ile de yollar ayrılacak
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Beşiktaş'ta Babel ile de yollar ayrılacak

Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı. Hakan Gündoğar, Pepe ile yolların ayrıldığını belirtti ve sıradaki ismin Babel olacağını söyledi.

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15 Aralık 2018, Cumartesi
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