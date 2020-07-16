Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sözleşmesini tek taraflı feshetti. Mart, nisan, mayıs alacaklarının ödenmediği için ihtarname çeken ve indirim talebini reddeden Ruiz, sözleşmesini feshetti. Beşiktaş konuyu FIFA'ya taşıyacak.
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