Beşiktaş'ta Adriano Ocak'ta yolcu
Beşiktaş, Japon kulübü Vissel Kobe'nin ilgilendiği Brezilyalı futbolcu Adriano'yu devre arasında satmayı planlıyor.
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