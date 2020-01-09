Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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