Beşiktaşlı yıldız Domagoj Vida'dan muhteşem gol
2018 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Rusya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida, uzatmaların 100. dakikasında Hırvatistan'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
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