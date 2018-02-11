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    Beşiktaşlı taraftardan Negredo için dua

    Alvaro Negredo'yu trafikte gören bir taraftar, yıldız oyuncu için dua etti. Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı aracın içinde otururken "Negredo kuluna güç ver ya Rabbim" diyen taraftarın bu videosu sosyal medyanın en çık izlenenleri arasına girdi.

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    11 Şubat 2018, Pazar
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