Beşiktaşlı N'Koudou: Kaybettiğim oyun ritmini burada bulmaya başladım
Beşiktaş, 24. hafta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacakları maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların futbolcusu antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. N'Koudou, "Geçmiş yıllarda kaybettiğim oyun ritmini burada yakalamaya başladım" ifadelerini kullandı.
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